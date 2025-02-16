В Ульяновске отменили концерт Лолиты Милявской

В Ульяновске отменен концерт певицы Лолиты Милявской.



Выступление планировалось во дворце культуры «Губернаторский».



«Концерт отменили. Было соответствующее письмо от организаторов», — приводит РИА Новости слова представителя дворца культуры.



Содержание письма во дворце культуры не уточнили. Отмечается, что купленные билеты можно вернут в кассах приобретения.



Ранее Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале о том, что была вынуждена отменить концерт в Волгограде. Артистка сообщила, что получила письмо, в котором указывалось, что Милявская должна лично обратиться в местные ФСБ, полицию и минкультуры с просьбой о проведении концерта до 25 февраля. Певица сообщила, что не пойдет в перечисленные инстанции.



Ранее концерт Лолиты Милявской был отменен в других городах.









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