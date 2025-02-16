В Москве пройдет финал проекта «Народный ледниковый»

В саду «Эрмитаж» состоится финал проекта Ильи Авербуха и департамента культуры Москвы «Народный ледниковый».



Тридцать лучших участников продемонстрируют не только техническое мастерство, но и расскажут свои личные истории, сообщает пресс-служба департамента.





Номера были подготовлены в сотрудничестве с командой хореографов Авербуха. Победитель получит главный приз — миллион рублей.





Проект «Народный ледниковый», проходивший в рамках фестиваля WinterFest и инициативы «Зима в Москве», показал, как спорт гармонично вписывается в культурную жизнь мегаполиса. Он дал возможность любителям фигурного катания, независимо от их уровня подготовки, проявить себя, сообщили организаторы.





Отбор включал три этапа, по итогам которых в финал прошли три пары и шесть одиночников.





Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы