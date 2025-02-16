В Москве вручили Евразийскую философскую премию

В Москве прошла церемония вручения Евразийской философской премии 2025 года.





Мероприятие состоялось в Центре международной торговли и включало научную конференцию «Актуальные проблемы философии». В конференции приняли участие лауреаты премии прошлого года, а также японский философ Хироюки Хори. Обсуждались темы постправды, межрелигиозного диалога, войны в контексте русской философии, а также идеи Алексея Хомякова, Николая Бердяева и Китаро Нисиды.





По итогам конференции состоялась торжественная церемония награждения в 10 номинациях. Посмертно лауреатом в номинации «За вклад в философию» стал доктор философских наук Александр Перцев. Лауреатами в номинации «Лучшая российская философская книга» стали Борис Капустин за труд «Обуздание негативного. Критика современности» и Илья Докучаев за «Бытие и истина: очерки конституологической метафизики».





В номинациях «За работы в области философской компаративистики», «За проекты в области философии» и «За перевод зарубежного философского труда» победителями стали Андрей Смирнов («Всечеловеческое vs. Общечеловеческое»), Анатолий Колесников («Хайдеггер как пионер межкультурной философии»), Александр Павлов и Николай Проценко за перевод произведения Дэвида Харви «Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений», а также Галина Вдовина за перевод «Отрицательного богословия и познания Бога у Мейстера Экхарта» Владимира Лосского.





Лауреатами в номинациях «За работу по истории русской философии», «За исследование в области этики и традиционных ценностей» и «За работу в области философской футурологии» стали Рустем Вахитов за «Евразийство: Логос. Эйдос. Символ. Миф», Александр Секацкий за «Этика под ключ» и Мария Федорова с коллективом за монографию «Образ будущего в политической философии XX-XXI веков».





В финальных номинациях «За исследование незападных философских традиций» и «Молодые таланты» победителями стали Андрей Смирнов и его команда за работу «История арабо-мусульманской философии: Учебник и антология», а также Владимир Сидорин, руководитель сектора русской философии Института философии РАН.









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