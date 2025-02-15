Умерла французская актриса Женевьев Паж

Скончалась французская актриса Женевьев Паж.



Артистка умерла на 98-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.



По информации издания, Паж ушла из жизни в своем доме в Париже. О смерти артистки сообщила ее внучка, актриса Зои Гиймо.



Женевьев Паж дебютировала в кино в возрасте 24-х лет. Наиболее известна работа актрисы в фильме «Фанфан-Тюльпан», где она сыграла маркизу де Помпадур.



Другими знаменитыми фильмами, где снялась Паж, являются «Эль Сид», Три комнаты на Манхэттене«, «Нежный проходимец», «Дневная красавица», «Частная жизнь Шерлока Холмса».





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