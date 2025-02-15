Умерла французская актриса Женевьев Паж

15.02.2025

Умерла французская актриса Женевьев Паж
Скончалась французская актриса Женевьев Паж.

Артистка умерла на 98-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, Паж ушла из жизни в своем доме в Париже. О смерти артистки сообщила ее внучка, актриса Зои Гиймо.

Женевьев Паж дебютировала в кино в возрасте 24-х лет. Наиболее известна работа актрисы в фильме «Фанфан-Тюльпан», где она сыграла маркизу де Помпадур.

Другими знаменитыми фильмами, где снялась Паж, являются «Эль Сид», Три комнаты на Манхэттене«, «Нежный проходимец», «Дневная красавица», «Частная жизнь Шерлока Холмса».

Фото: Pixabay.com