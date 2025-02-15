Умерла французская актриса Женевьев Паж

Фотопроект приурочен ко Дню памяти россиян, принимавших участие в боевых действиях за пределами стра...
Артистка умерла на 98-м году жизни.
Глава правительства отметил влияние учебного заведения на становление национальной культуры и искусс...
Певец сообщил, что выступление якобы планируется в Москве в конце лета — начале осени 2025 года.
Окончательное решение будут принимать организаторы форума.
Фотопроект приурочен ко Дню памяти россиян, принимавших участие в боевых действиях за пределами стра...
Артистка умерла на 98-м году жизни.
Глава правительства отметил влияние учебного заведения на становление национальной культуры и искусс...
Певец сообщил, что выступление якобы планируется в Москве в конце лета — начале осени 2025 года.
Окончательное решение будут принимать организаторы форума.
Пятьсот экземпляров переведенной книги были переданы Национальной библиотеке Танзании.
В рамках мероприятий, приуроченных к 9 Мая, в нем пройдут премьеры российских фильмов «В списках не ...
Все билеты на показы, организованные совместно с «Мосфильмом» и фондом «Аргентинская синематека», бы...
Благодаря открытию новых трех площадок художников за работой смогут увидеть пассажиры девяти станций...
Концертный альбом Lover (Live From Paris) стал 13-м диском в карьере Свифт, который возглавил британ...
Глава Минкультуры отметила, что более века в России и за ее пределами выпускники академии считаются ...
Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором мероприятия выступит РОСИЗО при поддержке Минкультуры России.
Экспонаты вошли в виртуальную выставку.
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Стороны достигли согласия по ключевым мероприятиям в рамках визита министра культуры России Ольги Лю...
Петербургский театр представил спектакль о взаимоотношениях отца и его дочери.
Актеру было 78 лет.
Зрители увидели спектакль «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу.
Министр культуры России и Евгений Григорьев обсудили планы команды и фильмы, которые уже запущены в ...
15.02.2025