Пьесу Гоголя «Ревизор» перевели на суахили

Русский дом в Танзании осуществил перевод пьесы Николая Гоголя «Ревизор» на суахили, передает пресс-служба Россотрудничества.



Пятьсот экземпляров перевода были переданы Национальной библиотеке страны.





«Русский дом в Танзании перевел „Ревизора“ на суахили. Название звучит как Mkaguzi wa serikali. Пятьсот экземпляров передали Национальной библиотеке Танзании. Перевод и верстку сделали сами сотрудники Русского дома», — говорится в сообщении.





Ренхема Ндумбаро, исполняющая обязанности директора Национальной библиотеки Танзании, подчеркнула значимость сотрудничества с Русским домом для знакомства местных библиотек с русской литературой. Она отметила важность этой работы не только для взрослых, но и для детей. Мария Суворова, автор иллюстраций к «Ревизору», выразила надежду, что иллюстрации найдут отклик у жителей Танзании.





В прошлом году Русский дом также перевел на суахили сказки Александра Пушкина. Книги будут переданы в региональные библиотеки и школы Танзании. Российский центр науки и культуры в Дар-эс-Саламе активно занимается переводами русской литературы на суахили. Уже были изданы произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Островского, Куприна и Алексея Толстого.





Фото: Pixabay.com











