В Аргентине стартовала неделя фильмов Тарковского

В Буэнос-Айресе стартовала неделя фильмов Андрея Тарковского.



Режиссер и организатор ретроспективы Сильвана Ярмолюк рассказала, что все билеты на показы, организованные совместно с «Мосфильмом» и фондом «Аргентинская синематека», были раскуплены.





Ярмолюк отметила, что это первый показ на континенте всех семи полнометражных фильмов Тарковского, отреставрированных для этого события.





По словам Сильваны Ярмолюк, ранее эти фильмы уже демонстрировались в Аргентине, но отреставрированные версии будут показаны впервые.





Режиссер также сообщила о планах на другие циклы российского и советского кино до конца года.





«У нас обязательно будет показ к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Будет военное кино, но название ретроспективы мы еще не придумали», — рассказала режиссер.





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