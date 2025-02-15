Ольга Любимова поздравила со 130-летием Российскую академию музыки имени Гнесиных

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила со 130-летием преподавателей, студентов и выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных.



«Гнесинка — это уникальная и передовая образовательная система, объединившая лучшие традиции музыкальной педагогики и во многом сформировавшая модель творческого образования, которой сегодня гордится наша страна», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что более века в России и за ее пределами выпускники академии считаются символом высочайшего мастерства и профессионализма.



«Выдающиеся преподаватели, бережное отношение к наследию и непрерывное стремление к совершенству сделали РАМ имени Гнесиных одним из главных центров музыкального образования в России», — указано в сообщении министра.



Ольга Любимова поблагодарила профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников за верность избранному делу и любовь к музыке.



«Желаю неиссякаемого вдохновения и новых творческих достижений!», — написала министр.









Фото: пресс-служба Минкультуры России