Ольга Любимова поздравила со 130-летием Российскую академию музыки имени Гнесиных

15.02.2025

Ольга Любимова поздравила со 130-летием Российскую академию музыки имени Гнесиных
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила со 130-летием преподавателей, студентов и выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных.

«Гнесинка — это уникальная и передовая образовательная система, объединившая лучшие традиции музыкальной педагогики и во многом сформировавшая модель творческого образования, которой сегодня гордится наша страна», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.

Глава Минкультуры отметила, что более века в России и за ее пределами выпускники академии считаются символом высочайшего мастерства и профессионализма.

«Выдающиеся преподаватели, бережное отношение к наследию и непрерывное стремление к совершенству сделали РАМ имени Гнесиных одним из главных центров музыкального образования в России», —  указано в сообщении министра.

Ольга Любимова поблагодарила профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников за верность избранному делу и любовь к музыке.

«Желаю неиссякаемого вдохновения и новых творческих достижений!», — написала министр.


Фото: пресс-служба Минкультуры России