Правительство утвердило порядок расчета процентов для произведений с неизвестными авторами

Правительство России приняло новое постановление, регулирующее порядок расчета авторских вознаграждений за использование произведений, авторы или правообладатели которых не известны. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.





Постановление вводит механизм хранения авторских вознаграждений на специальном банковском счете для «сиротских» произведений. В Минкультуры отметили, что создатели или правообладатели смогут обратиться в организацию по коллективному управлению правами (ОКУП), если они докажут свое авторство. В настоящее время такой организацией является Российское авторское общество.





Председатель правления объединения Максим Дмитриев отметил, что на практике показано, когда автор замечает использование своего произведения, которое приносит доход, он активно заявляет о себе. Новый порядок окажется полезен не только для бизнеса и публики, но и для самого автора.









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