Умер Роберт Франклин Бингхэм из фильма «Иисус Христос – суперзвезда»

В возрасте 78 лет скончался Роберт «Боб» Франклин Бингхэм, известный американский актер и певец. Он запомнился зрителям благодаря роли первосвященника Каиафы в рок-опере «Иисус Христос - суперзвезда».





Бингхэм исполнял эту роль не только в оригинальной бродвейской версии, но и в французской адаптации, а также в первом концертном туре по США и в киноверсии, снятой Норманом Джуисоном в 1973 году. Фильм получил шесть номинаций на премию «Золотой глобус».





Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные заражением коронавирусом. Это подтвердил похоронный дом, который занимался организацией траурных церемоний.





Боб Бингхэм родился в Сиэтле в 1946 году. В конце 1970-х годов он покинул шоу-бизнес и занял руководящую должность на предприятии, занимающемся производством застежек-«молний».









Фото: Pixabay.com