Онлайн-кинотеатр START представит турецкую адаптацию «Холопа»

20 февраля подписчики онлайн-кинотеатра START смогут увидеть турецкую версию популярной российской комедии «Холоп», получившую название «Холоп. Великолепный век». Фильм создан кинокомпанией Kunay Film под руководством режиссера Клима Шипенко, который также работал над оригинальной лентой.





Турецкая адаптация сохраняет ключевые темы оригинала, включая проблемы социального неравенства и историю перевоспитания мажора. Главную роль в фильме исполнил Керем Бюрсин, который стал известен благодаря своей роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», завоевавшего популярность как в Турции, так и в России.





Фильм «Холоп. Великолепный век» вышел в прокат в России 23 января 2025 года при поддержке студии Yellow, Black and White и телеканала «Россия». На данный момент лента уже собрала более 230 миллионов рублей в кассах.





Клим Шипенко отметил, что появление новых адаптаций его фильма свидетельствует о высокой оценке работы со стороны зарубежных коллег. Он также подчеркнул, что участие Керема Бюрсина в проекте говорит о большом потенциале этой истории как на турецком, так и на российском рынках.









Фото: Предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START