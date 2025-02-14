Ольга Любимова и Владимир Машков обсудили празднование 150-летия СТД

Министр культуры России Ольга Любимова провела совещание с председателем Союза театральных деятелей РФ Владимиром Машковым. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Стороны обсудили план мероприятий по празднованию 150-летия организации. Работа ведомства с Союзом направлена на поддержку театрального искусства, сохранение его традиций и развитие новых творческих инициатив.





«Мы прилагаем все усилия для проведения юбилея СТД на высоком уровне», — отметила министр.





Ольга Любимова и Владимир Машков обсудили разработанный нами проект плана основных мероприятий празднования. Особое внимание они уделили инициативе по учреждению 17 января Дня артиста, приуроченного ко дню рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.





Владимир Машков представил министру план предстоящих мероприятий Союза на 2025 год. Среди них — церемонии вручения премий фестиваля «Золотая маска» в Москве и Казани, а также открытие театрального фестиваля «Федерация» в Грозном.





В рамках встречи стороны обсудили кадровое обеспечение сферы культуры в регионах, в том числе стартовавшую в январе программу «Земский работник культуры».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой