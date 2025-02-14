В Кабардино-Балкарии открылась фотовыставка монет «Путешествие в детство»

В Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики открылась фотовыставка «Путешествие в детство».



Проект представляет собой фотоколлекцию из 19 золотых и серебряных монет, выпущенных Банком России. Монеты посвящены героям народных сказок, персонажам мультфильмов, писателям, художникам.





На монетах изображены знакомые с детства персонажи: крокодил Гена и Чебурашка, герои мультфильмов «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Три богатыря» и «Винни-Пух и все-все-все». Также представлена монета, посвященная Александру Пушкину и художнику Виктору Васнецову, на которой изображены персонажи картин художника «Иван-царевич на сером волке» и «Аленушка».





Посетители выставки могут узнать больше о выпуске монет, их оформлении и тех, кто изображен на каждой из них. Экспозиция будет доступна в Национальном музее КБР до 28 февраля.











