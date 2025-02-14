В Русском музее открывается выставка «Петр Оссовский. К 100-летию со дня рождения»

В Русском музее 19 февраля откроется выставка «Петр Оссовский. К 100-летию со дня рождения», сообщили в пресс-службе музея.





На юбилейной камерной выставке в зале № 82 корпуса Бенуа зрители познакомятся с творчеством Петра Оссовского — художника, графика и одного из основоположников «сурового стиля». Оссовский был удостоен звания народного художника СССР в 1989 году и получил Государственную премию СССР в 1985 году, в 1995 году стал действительным членом Российской академии художеств.



Искусство Петра Оссовского занимает особое место в отечественной культуре, отметили в музее. Поколение Оссовского в послевоенном искусстве СССР отразило эстетику «сурового стиля». Термин был впервые введен критиком Александром Каменским.





На выставке будут представлены работы Оссовского 1950–2000-х годов из собрания Русского музея.





Выставка продлится до 31 марта.









Фото: пресс-служба Русского музея