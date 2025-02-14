Церемония закрытия фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдет в Кремлевском дворце

14.02.2025
В Кремлевском дворце пройдет церемония закрытия фестиваля «Кино на службе Отечеству», сообщает ТАСС.
Мероприятие пройдет 19 февраля, сообщила режиссер Олеся Шигина.
«19 числа у нас состоится слет в Кремле творческих деятелей... Также планируется круглый стол с режиссерами, музыкантами, которые ездят на фронт, именно по вопросу финансирования нашей деятельности, по вопросу защиты нашей деятельности, нашего статуса», — приводит агентство слова Шигиной.
Сообщается, что с 16 по 19 февраля пройдет Московский этап фестиваля. Это первый фестиваль в стране, полностью посвятивший программу теме СВО и героям СВО.
В программу смотра войдут четыре премьеры авторского документального кино. В число картин вошли «У края бездны» Макса Фадеева, «Я иду домой» Владислава Рыткова, «Отважные» Олеси Шигиной, «Среди мертвых, среди живых» Алены Полуниной и другие фильмы.
Участие в фестивале примут музыканты Алексей «Джанго» Поддубный, Роман Рыкалов, Роман Метум, Кирилл Макеев и другие.
Фото: Pixabay.com