Церемония закрытия фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдет в Кремлевском дворце

Мероприятие пройдет 19 февраля, сообщила режиссер Олеся Шигина.«19 числа у нас состоится слет в Кремле творческих деятелей... Также планируется круглый стол с режиссерами, музыкантами, которые ездят на фронт, именно по вопросу финансирования нашей деятельности, по вопросу защиты нашей деятельности, нашего статуса», — приводит агентство слова Шигиной.Сообщается, что с 16 по 19 февраля пройдет Московский этап фестиваля. Это первый фестиваль в стране, полностью посвятивший программу теме СВО и героям СВО.