Правительству РФ поручено установить норматив доступности кинотеатров для арктической зоны

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить норматив доступности услуг кинотеатров для жителей опорных населенных пунктов арктической зоны и обеспечить его соблюдение.



Поручение дано по итогам пресс-конференции главы государства 19 декабря 2024 года.



Отмечается, что распоряжение дано с учетом ранее данного поручения, касающегося формирования в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, а также опыта Республики Саха (Якутии) по развитию киносети.



Правительству необходимо отчитаться о проделанной работе до 1 августа.









Фото: пресс-служба Кремля