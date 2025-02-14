Правительству РФ поручено установить норматив доступности кинотеатров для арктической зоны

14.02.2025

Правительству РФ поручено установить норматив доступности кинотеатров для арктической зоны
Президент России Владимир Путин поручил правительству установить норматив доступности услуг кинотеатров для жителей опорных населенных пунктов арктической зоны и обеспечить его соблюдение.

Поручение дано по итогам пресс-конференции главы государства 19 декабря 2024 года.

Отмечается, что распоряжение дано с учетом ранее данного поручения, касающегося формирования в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, а также опыта Республики Саха (Якутии) по развитию киносети.

Правительству необходимо отчитаться о проделанной работе до 1 августа.


Фото: пресс-служба Кремля