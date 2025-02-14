Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста России Владимира Рецептера

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста России, художественного руководителя Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимира Рецептера.



Во пятницу, 14 февраля, артисту исполнилось 90 лет.



Глава правительства отметил весомый вклад Рецептера в развитие театрального и кинематографического искусства России.



«Вы принадлежите к тем редким людям, чей многогранный талант и широкий диапазон интересов позволили добиться больших успехов и заслуженного признания в профессиональном сообществе. <...> Более тридцати лет вы возглавляете Государственный Пушкинский театральный центр, ведете исследования и активную деятельность по популяризации наследия великого русского поэта, вносите весомый вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кабмина.



Премьер отметил, что Рецептер смог состояться как актер, писатель, режиссер и по праву заслужил уважение и любовь преданных поклонников. Мишустин пожелал артисты крепкого здоровья и благополучия.









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