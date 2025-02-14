Сериал «Властелин колец: Кольца Власти» продлили на третий сезон

Amazon официально объявил о продлении популярного сериала «Властелин колец: Кольца Власти» на третий сезон.



Решение о продлении проекта принято после успешного второго сезона, который завершился на интригующей ноте.





Режиссерами третьего сезона станут Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри и Стефан Шварц. Производство планируется на студии New Shepperton Studios в Великобритании, съемки начнутся весной текущего года.





«Властелин колец: Кольца Власти» завоевал сердца зрителей по всему миру, и мы рады видеть, что третий сезон уже в разработке. У нашей творческой команды есть четкое видение истории, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить это захватывающее путешествие по Средиземью вместе с нашими подписчиками», — заявили представители Amazon MGM Studios.









Фото: кадр из сериала "Властелин колец: Кольца Власти"