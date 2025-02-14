«Союзмультфильм» отреставрирует мультфильмы военных лет к 80-летию Победы

К 80-летию Победы киностудия «Союзмультфильм» готовит к показу 20 анимационных фильмов.



Картины, созданные в годы войны и послевоенное время, будут восстановлены в высоком качестве и представлены на большом экране, передает пресс-служба студии.





В ходе работ по реставрации специалисты устранят технические дефекты, возникшие из-за старения пленки. Восстановленные фильмы войдут в программу специальных показов и мероприятий.





Коллекция будет разделена на несколько тематических блоков. Первый блок — это анимационные «агитки», созданные в годы эвакуации в Самарканде. Второй блок — фильмы, которые были выпущены в послевоенные годы.





Среди восстановленных картин — «Муха Цокотуха» (1941) Владимира Сутеева, «Лиса, Заяц и Петух» (1942) Ольги Ходатаевой, «Елка» (1942) Михаила Цехановского и Петра Носова, «Слон и Моська» (1941), «Орел и крот» (1944) Пантелеймона Сазонова и Ламиса Бредиса, «Синица» (1944) Мстислава Пащенко и Александра Иванова, «Серая шейка» (1948) Леонида Альмарика и Владимира Полковникова, «Цветик-семицветик» (1948) Михаила Цехановского, «Сказка сказок» (1979) Юрия Норштейна и другие.





«Мультфильмы военного и послевоенного времени занимают значимое место в истории отечественной анимации — этот этап сформировал уникальный почерк многих отечественных мастеров и лейтмотив гуманизма, которым пронизаны многие отечественные ленты. Благодаря работам по восстановлению эти ленты вернутся на большой экран и позволят зрителям вместе с их авторами пережить гамму чувств — от патетического подъема до светлой грусти и благодарности. Многие из этих мультфильмов создавались в очень непростых условиях, но до сих пор составляют золотой фонд нашей анимации», — отметила председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.









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