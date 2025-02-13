Русский музей завершил реставрацию картин из Белгорода

В Мраморном дворце Русского музея открылась выставка «О Родине, о жизни, о себе. Художественное наследие Белгородской земли». Экспозиция включает в себя избранные произведения живописи и скульптуры, созданные в период с конца 1940-х до начала 1990-х годов. Все работы поступили из коллекции Белгородского государственного художественного музея и среди них можно увидеть произведения таких мастеров, как Сергей Герасимов, Юрий Пименов, Александр Лактионов, Георгий Ряжский и Петр Оссовский.





Собрание Белгородского музея сформировалось благодаря дару вдовы художника Михаила Николаевича Добронравова, который включает 245 произведений. В Русском музее завершили реставрацию двух картин из этого дарения: «Портрет Андрюши» Анатолия Левитина, созданный в 1950-е годы, и «На цветочном хозяйстве» Михаила Добронравова, написанный в 1975 году.





Реставраторы Русского музея провели комплекс работ, включая обеспыливание поверхностей, снятие картин с подрамников и укрепление кромок. Они также осуществили общее укрепление красочного слоя, заделку повреждений, изготовление новых экспозиционных подрамников и удаление загрязнений, что позволило вернуть картинам их первоначальный вид.





Отреставрированные работы станут частью выставки «О Родине, о жизни, о себе. Художественное наследие Белгородской земли», которая будет открыта для посетителей до 10 марта.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея