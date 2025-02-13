Путин отметил уникальность Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Президент России Владимир Путин направил приветствие всем участникам, организаторам и гостям XVIII Зимнего международного фестиваля искусств, который проходит в Сочи. Он подчеркнул, что этот проект на протяжении многих лет значительно украшает культурную жизнь как самого Сочи, так и всей страны.





В своем сообщении президент отметил, что фестиваль, инициированный Юрием Башметом, стал настоящим праздником для любителей искусства. Он предоставляет зрителям возможность насладиться выступлениями как известных российских и зарубежных артистов, так и начинающих мастеров.





Путин также акцентировал внимание на значении образовательных и просветительских инициатив фестиваля, которые направлены на поддержку талантливой молодежи и сохранение культурных традиций. Он выразил уверенность, что текущая программа фестиваля оправдает ожидания любителей музыки, театра, оперы и хореографии, оставив в их сердцах яркие и незабываемые впечатления.





XVIII Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 12 по 23 февраля 2025 года под руководством народного артиста СССР и Героя Труда РФ Юрия Башмета. В этом году фестиваль объединяет ведущих музыкантов, артистов, молодых талантов, представителей культуры, науки и прессы из разных уголков мира.









Фото: Kremlin.ru