Ольга Любимова посетила Национальную картинную галерею Абхазии

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочего визита в Абхазию посетила Национальную картинную галерею республики, строительную площадку нового здания и Библиотеку имени Ивана Георгиевича Папаскир. Фотографии с поездки представлены в ее Telegram-канале.





По словам министра, здание и коллекции галереи сильно пострадали при пожаре в январе 2024 года. Сразу же после трагедии для оказания помощи в реставрации произведений искусства в Сухум прибыли 17 российских специалистов из российских ведущих учреждений, напомнила Ольга Любимова. В 2025 году эксперты вновь посетили республику, определив картины, которые могут быть перевезены в российские учреждения для реставрации.





«Также готовим для Национальной галереи выставку «Под южным небом», на которой будут объединены несколько десятков произведений из собраний наших ведущих музеев», — поделилась министр.





Речь идет о Третьяковской галерее, Русском музее, Театральном музее имени Бахрушина, Российской галерее искусств в Севастополе, Новгородском объединенном музее-заповеднике, Центральном музее кино и других учреждениях. Ольга Любимова также побывала в Национальной библиотеке имени Ивана Георгиевича Папаскир, где сейчас хранятся уцелевшие после пожара предметы искусства — порядка 200 работ из более чем четырех тысяч.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой