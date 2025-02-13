Семья коллекционера передала около 150 предметов в фонды Красногорского филиала Музея Победы

Коллекция Красногорского филиала Музея Победы пополнилась раритетами семьи коллекционера Анатолия Золотого, передает пресс-служба музея.





Анатолий Золотой работал научным сотрудником в одном из столичных НИИ. Его жизнь была посвящена изучению истории страны, особенно периода первой половины XX века, рассказали в учреждении.





В коллекцию вошли предметы, отражающие страсть Золотого к истории: газеты, журналы, открытки, почтовые марки, книги, фронтовые письма и предметы быта военных лет. Особую ценность представляют старинные механические устройства, такие как часы, проигрыватели, радиоприемники и музыкальные шкатулки советского и немецкого производства.





Среди значимых экспонатов — советские грампластинки 1930-1960-х годов, австрийский ламповый радиоприемник «Kapsch», трофейный патефон «Odeon Orator» и немецкая пишущая машинка «Эрика Науманн 5 TAB» с русским алфавитом. Также в дар переданы выпуски советских газет 1940-х годов, включая знаменитый номер «Правды» от 24 июня 1941 года с заголовками «Дадим сокрушительный отпор фашистским варварам!», «За Родину, за Сталина — вперед!» и «Каждый наш мотор — удар по врагу».





Коллекция пополнилась художественными открытками времен Второй мировой войны, в том числе работами советского художника-фронтовика Ивана Васильевича Титкова. Филателистический раздел включает памятные марки серий «Великая Отечественная война», «Герои Советского Союза», «Маршалы СССР» и «Партизаны — герои Великой Отечественной войны».





Особое место занимает благодарность пионеру Анатолию Золотому за активное участие в жизни отряда и отличное поведение, полученная им в пионерском лагере «Артек». Эта смена началась 20 июня 1941 года и стала последней перед началом войны. Триста детей, включая Анатолия, были эвакуированы на Алтай, преодолев более 7750 километров и пережив год в пути.





Все предметы будут экспонироваться в выставочных проектах Красногорского филиала Музея Победы, предоставляя широкой аудитории возможность познакомиться с историей и коллекцией Анатолия Золотого.









Фото: пресс-служба Музея Победы