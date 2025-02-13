Казань станет культурной столицей исламского мира в 2026 году

13.02.2025

Казань станет культурной столицей исламского мира в 2026 году
Казань избрана культурной столицей исламского мира на 2026 год.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Казань — культурная столица исламского мира в 2026 году. Такое решение приняли сегодня в Джидде министры культуры стран Организации исламского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Город, удостоенный звания культурной столицы исламского мира, определяется ежегодно на конференции министров культуры. В 2025 году этот статус получил Самарканд (Узбекистан).


Фото: t.me/rustamminnikhanov