Казань станет культурной столицей исламского мира в 2026 году

Постановка с 22 по 23 февраля будет представлена в Александринском театре.
Выставка будет доступна до 30 марта 2025 года.
В коллекцию вошли предметы, отражающие страсть коллекционера Анатолия Золотого к истории.
Решение было принято в Джидде на конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудн...
В мероприятии приняли участие представители городской администрации, сотрудники различных ведомств, ...
Постановка с 22 по 23 февраля будет представлена в Александринском театре.
Выставка будет доступна до 30 марта 2025 года.
В коллекцию вошли предметы, отражающие страсть коллекционера Анатолия Золотого к истории.
Решение было принято в Джидде на конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудн...
В мероприятии приняли участие представители городской администрации, сотрудники различных ведомств, ...
Студенты ГИТИСа участвовали в фестивале во второй раз.
Портал будет содержать информацию о культурных объектах, нуждающихся в восстановлении, в различных р...
Заявления об онкологии у артиста назвали ложными.
Артистка в течение недели находилась в медучреждении.
В рамках голосования москвичи смогут выбрать место для размещения нового здания.
Акция пройдет с 3 по 7 марта, а также 5 и 9 мая, 8 и 12 декабря.
Поддержка будет оказана в рамках госпрограммы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие иск...
Министр культуры России встретилась с исполняющей обязанности главы Минкультуры республики Динарой С...
Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал межправительственное соглашение с российской стороной.
Посетить мероприятие смогут все желающие 15 февраля в Зале «Жуков».
Работа Адама Эллиота номинирована на премию «Оскар» 2025 года.
Кандидат юридических наук отметила, что цели нового закона обобщают формулировки прошлых документов.
Эксперты побеседовали с представителями сферы в формате интервью.
Масштабную картину будут снимать в 30 километрах к западу от Уарзазата в древнем поселении Айт-Бен-Х...
Рядом с ним покоятся такие известные деятели искусства, как народная артистка РФ Нина Русланова и на...
13.02.2025