В России могут создать портал нуждающихся в восстановлении объектов культурного наследия

Группа сенаторов, возглавляемая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в четверг внесет в Государственную Думу законопроект о создании единого портала культурных объектов (ОКН), требующих реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.





По словам главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, новый портал будет содержать информацию о культурных объектах, нуждающихся в восстановлении, в различных регионах страны. В нем будут отражены данные о местонахождении памятников, их инвестиционном потенциале, существующих охранных обязательствах и ограничениях на использование. Также планируется публиковать аналитические и статистические материалы о состоянии объектов и ходе работ по их сохранению.





Создание портала планируется на базе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), оператором которой является ДОМ.РФ. Гумерова отметила, что на портале будут размещаться сведения только о тех объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии или могут стать таковыми в будущем.





Президент России ранее поручил разработать программу сохранения ОКН на период до 2045 года. К 2030 году с участием ДОМ.РФ планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тысячи объектов культурного наследия. Также был разработан механизм поддержки инвесторов, участвующих в программах по сохранению этих объектов.





В настоящее время некоторые регионы уже создали собственные информационные ресурсы, содержащие данные об ОКН, требующих реставрации, для привлечения инвесторов. Однако, как отметила Гумерова, такие порталы есть не во всех регионах и информация на них может быть неполной, что затрудняет работу потенциальных инвесторов.





Реализация законопроекта, предложенного сенаторами, повысит информированность инвесторов и общественности о культурных объектах, нуждающихся в реставрации. Это, в свою очередь, будет способствовать более эффективной реализации мер по их сохранению.









Фото: пресс-служба Кремля