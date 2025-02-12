Узбекистан утвердил соглашение с Россией о совместном кинопроизводстве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал межправительственное соглашение с Российской Федерацией, направленное на развитие сотрудничества в области кинопроизводства. Об этом стало известно из сообщения министерства юстиции республики в телеграм-канале.





Соглашение, которое подписали 27 мая 2024 года в Ташкенте, определяет основные направления совместной работы в сфере кино. Министерство культуры Узбекистана назначили ответственным органом за реализацию данного соглашения.





В ходе своего визита в Узбекистан с 26 по 28 мая прошлого года президент России Владимир Путин провел несколько раундов переговоров с Шавкатом Мирзиёевым. Итогом встреч стало подписание 27 документов, охватывающих различные аспекты двустороннего сотрудничества.





Согласно новому соглашению, вводится понятие «фильмы совместного производства». Эти фильмы будут признаваться национальными как в России, так и в Узбекистане, что позволит им получать такие же преимущества, как и отечественные ленты, согласно законодательству обеих стран. Документ также регулирует правовые вопросы, связанные с производством, экспортом и демонстрацией таких фильмов на международных фестивалях.









Фото: Pixabay.com