Музей Победы передал около 100 раритетов для выставки в Рязанской области

12.02.2025
В селе Константиново на территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина откроется выставка «Искусство во время войны».
Московский Музей Победы предоставил более 100 уникальных экспонатов для этого проекта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба учреждения.
Выставка демонстрирует, как искусство помогало людям на фронте и в тылу поддерживать боевой дух и скрашивать минуты отдыха. Посетители увидят личные вещи, музыкальные и художественные инструменты, книги и предметы быта, связанные с творчеством военных лет. Среди них — походный этюдник художника Евгения Комарова, кисти Софьи Урановой и живописная работа Николая Обрыньбы «В землянке художника».
Отдельные разделы выставки посвящены композиторам из Рязани, чьи произведения стали символами Победы и любви к Родине. Также будет рассказано о деятельности агитбригад.
Торжественное открытие состоится 20 февраля. На церемонии выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.
Фото: пресс-служба Музея Победы