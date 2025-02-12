На сайте ВДНХ завершился прием заявок на участие в архитектурном конкурсе «Золотой колос», передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Конкурс посвящен развитию территории главной выставки страны и собрал 308 заявок из 40 регионов России и зарубежных стран, включая Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Румынию.





Тема конкурса в этом году обозначена как «Лучший проект по воссозданию исторических павильонов ВДНХ». Работы необходимо представить до 31 мая 2025 года. Участники, среди которых молодые архитекторы и профессиональные коллективы, должны разработать проекты восстановления одного из исторических объектов ВДНХ: павильонов «Охота и звероводство», «Главпиво», «Урал», «Мороженое» или кинотеатра.





Жюри будет оценивать проекты по критериям функциональности, эстетичности, масштабности, уникальности и оригинальности. Участники должны представить объемные и планировочные решения, предложения по использованию подземных пространств и архитектурной подсветке, а также обосновать интеграцию объекта в современную среду ВДНХ. Подробные требования к работам опубликованы на сайте выставки.





Торжественная церемония награждения состоится в июле 2025 года на ВДНХ.









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