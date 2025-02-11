Скрипач Казазян впервые исполнил произведения Дворжака в Курске

Лауреат международных конкурсов, скрипач Гайк Казазян, выступил с симфоническим оркестром Курской государственной филармонии, представив произведения известного композитора Антонина Дворжака. Музыковед Екатерина Демидова рассказала об этом ТАСС.





По словам Демидовой, Гайк Казазян уже выступал в Курске, однако произведения Дворжака звучали в этом городе впервые. Она отметила, что скрипач выступал на самых известных сценах мира, включая Большой и Малый залы Московской консерватории, Концертный зал имени Чайковского, а также Карнеги-холл в Нью-Йорке и концертные залы в Глазго, Лондоне, Париже и Эдинбурге. После курского концерта Казазян отправится в Канаду.





В рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" Казазян совместно с оркестром под руководством заслуженного артиста РФ Игоря Сукачева исполнил концерт для скрипки и симфонию № 8. Скрипач отметил, что концерт Дворжака редко исполняется, и даже оркестр признался, что никогда прежде не играл эти произведения. Казазян добавил, что исполнение музыки Дворжака приносит свежесть и новизну в репертуар.









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