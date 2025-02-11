На МКФ «Циолковский» учредили гран-при по случаю первого выхода человека в открытый космос

С 12 по 16 апреля в Калуге пройдет международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В этом году организаторы добавили новый Гран-при, посвященный первому выходу человека в открытый космос. Награда выполнена в виде настольных часов с мраморной подставкой и фигуркой космонавта.





Представители пресс-службы кинофестиваля сообщили ТАСС, что этот Гран-при станет дополнением к четырем существующим наградам. Часы символизируют исторический момент, когда Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.





Определит победителя нового Гран-при Владлен Невзоров, генеральный директор часового производства «Русское время». Эта компания является партнером фестиваля и ежегодно вручает часы из специальной линейки победителям.





Кроме того, главный приз кинофестиваля — Гран-при «Циолковский» — вручается за лучшую режиссерскую работу. Гран-при «Королев» получает лучший фильм о космосе, а «Клушанцев» удостаиваются картины с выдающимися спецэффектами. В 2024 году, приуроченном к 70-летию со дня рождения Юрия Гагарина, был учрежден Гран-при «Гагарин», который получают лучшие российские киноленты.









Фото: YouTube