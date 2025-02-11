В Доме железнодорожника прошел первый отчетный концерт «Кудринки» в 2025 году

В Центральном доме культуры железнодорожников (ЦДКЖ) 9 февраля состоялся первый отчетный концерт ансамбля народного танца «Кудринка» в 2025 году. В этом сезоне коллектив отметил 50-летний юбилей, представив зрителям обширную программу под названием «Звонкие мотивы народного танца».





Ирина и Алексей Сальниковы, руководители ансамбля, уже более 30 лет сохраняют лучшие традиции народного танца, передавая их новым поколениям. Они также стремятся к инновациям, создавая новые постановки, которые успешно интегрируются в репертуар и получают высокие награды на конкурсах.





В концерте прозвучали танцы различных народов мира, включая белорусские, венгерские, болгарские, русские и казачьи. Программа также включала современные стили, такие как американский степ и модерн. Особое внимание привлекли страстные ритмы фламенко и полюбившийся зрителям цыганский танец.





Зрителей особенно поразило выступление самых маленьких участников ансамбля, которые представили игровой хоровод «Пойду ль я, выйду ль я». Завершил вечер русский плясовой номер «Барыня», который поднял настроение публике.





Концерт объединил исполнителей всех возрастных групп ансамбля, от юных танцоров до основного состава. В подготовке программы активно участвовали педагоги ансамбля: Маргарита Хакимулина, Петр Сальников и Зоя Криницына.





Следующий концерт «Кудринки» запланирован на 13 апреля. Коллектив обещает вновь погрузить зрителей в мир красоты и гармонии народного танца.









Фото: Предоставлено пресс-службой ЦДКЖ



