В музее МХАТ открылась выставка о Василии Качалове

В Зеленом фойе Московского художественного театра имени А. П. Чехова стартовала выставка «Быть Качаловым», приуроченная к 150-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Качалова. Экспозиция будет доступна для посетителей до 16 марта 2025 года, сообщает ТАСС.





На открытии выставки директор музея МХАТ и заслуженный артист России Павел Ващилин отметил важность приобщения молодежи к наследию выдающегося артиста. Он подчеркнул, что изучение жизни и творчества Качалова поможет молодым артистам найти ориентиры в профессии, так как сам Качалов всегда ценил и поддерживал молодое поколение.





Студенты четвертого курса Московского театрального колледжа имени Л. А. Филатова представили на открытии выставки эскиз в формате «Открытое интервью». Вместе с гостями они обсудили вопрос «Быть или не быть Качаловым».





Василий Качалов начал свою карьеру в Художественном театре в 1900 году и сыграл более 55 ролей на его сцене. Посетители выставки имеют возможность ознакомиться с ключевыми ролями артиста, среди которых Царь Берендей из «Снегурочки», Тузенбах и Вершинин из «Трех сестер», Петр Трофимов из «Вишневого сада», а также Гамлет и Юлий Цезарь.





Кроме того, экспозиция включает эскизы декораций и костюмов спектаклей, дружеские шаржи и карикатуры самого Качалова, а также фотографии из его повседневной жизни и сценической деятельности. Зрители также могут увидеть костюм Гаева из «Вишневого сада», видеозаписи и предметы реквизита.