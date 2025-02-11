В Царском Селе откроется выставка предметов из музея провинции Хубэй в Китае

В июне Государственный музей-заповедник «Царское Село» представит выставку артефактов эпохи Цин, полученных из музея китайской провинции Хубэй. Заместитель директора по научной работе музея-заповедника Ираида Ботт поделилась этой информацией на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС. Экспозиция разместится в Китайском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца.





Ираида Ботт отметила, что в этом году музей планирует масштабную выставочную программу, в рамках которой выставка из Китая станет одним из ключевых международных проектов. Она подчеркнула, что предметы, которые будут представлены, относятся к XVIII веку и имеют аналогии с экспонатами из коллекции музея. В настоящее время завершается отделка Китайского зала, где организуют временные выставки.





Кроме того, в конце декабря 2025 года музей откроет для посетителей воссозданные личные апартаменты Екатерины II. Работы по восстановлению элементов декора интерьеров продолжаются, а полный их вид станет доступен в 2026 году после монтажа лаковых панно в Китайском зале. В настоящий момент здесь выставлены оригиналы китайских шедевров искусства, которые когда-то украшали этот интерьер.





Ботт также напомнила о том, что две мастерские в Китае занимаются изготовлением 155 панно для трех ярусов зала. Этот проект стартовал в октябре 2023 года, а его завершение намечено на осень 2025 года. Заместитель директора выразила надежду, что к сезону 2026 года Китайский зал предстанет перед посетителями во всей красе.





Кроме того, «Царское Село» совместно с музеем-заповедником «Петергоф» ведет переговоры о подписании договора на крупный выставочный проект в Тяньцзине (Китай). В рамках этого проекта планируется представить выставку под названием «Екатерина Великая. Путь свершений».









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