Ольга Любимова: объявлены победители программы грантовой поддержки проектов в сфере народного искусства

Объявлены победители программы грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале.





По словам министра, всего поступило 168 заявок. Наибольшее количество — от Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры, Москвы, Нижегородской области, Республики Башкортостан и Белгородской области.





«На реализацию в этом году выбрали 21 проект, посвященный самым разнообразным темам: коренные малочисленные народы России, этнокультурное многообразие, детские программы, юбилеи великих деятелей культуры и многое другое», — отметила Ольга Любимова.





С 2023 года Минкультуры поддержало 49 проектов различных форматов: фестивали, гастроли, мастер-классы, семинары, фольклорные экспедиции. Министр подчеркнула, что программа грантовой поддержки способствует укреплению роли национальных культур и повышению интереса граждан к народному искусству. Список победителей можно посмотреть на сайте ведомства.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой