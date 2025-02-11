В российских городах пройдут концерты проекта «Культура в помощь Донбассу»

11.02.2025
В российских городах с 17 февраля по 30 июня 2025 года пройдут мероприятия проекта «Культура в помощь Донбассу».
Проект представляет собой цикл благотворительных концертов, организованных при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Цель проекта — поддержать участников специальной военной операции и их семьи. Организаторами проекта являются народный артист России Андрей Соколов и президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.
Проект «Культура в помощь Донбассу» был создан три года назад и объединил людей разных творческих профессий, которые хотят помочь участникам СВО.
В 2025 году концерты «Культура в помощь Донбассу» пройдут в восьми городах России: Нальчике, Астрахани, Чите, Рязани, Туле, Твери, Ростове-на-Дону и Волгограде. Также запланировано выступление поэтов и композиторов в одном из военных госпиталей.
В концертных программах прозвучат как известные произведения, так и новые песни и стихи, вдохновленные впечатлениями от посещения мест боевых действий и выступлений перед военнослужащими.
Участники концертных программ познакомят зрителей с новыми музыкальными и поэтическими произведениями и предоставят возможность поддержать наших военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.
Все средства, полученные от продажи билетов, будут перечислены в фонд «Всё для Победы» Общероссийского Народного Фронта.
Фото предоставлено организатором