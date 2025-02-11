Дом-музей Марины Цветаевой представит выставку «Московская любовь»

В Доме-музее Марины Цветаевой в Москве 17 февраля откроется выставка современного искусства «Московская любовь».



Куратором проекта выступает Влада Просвиркина. Российские художники представят свои работы, посвященные Москве и таким темам, как любовь, страсть, весна.





Экспозиция включает произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Посетители увидят классические пейзажи, натюрморты, портреты, а также декоративные композиции и прикладные работы.





Три художника представят абстрактную живопись: Елена Вилисова, Андрей Назаров и Марта Адт.





Молодые художники также внесут свой вклад, представив уникальные интерпретации знакомых сюжетов. Особое внимание на выставке будет уделено цветам, представленным преимущественно в классическом стиле.





На втором этаже в Малом зале музея в день открытия выставки гости услышат романсы на стихи Марины Цветаевой, исполненные под аккомпанемент рояля Валерией Бесединой. Юрий Рыбалко прочтет свою поэму «Полозы».





Фото предоставлено организатором