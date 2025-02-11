IV Международный форум «Казаныш» посетило рекордное число гостей

IV Международный форум «Казаныш» побил рекорды по посещаемости, став крупнейшим архитектурным событием в мире, сообщили организаторы.





С 6 по 8 февраля более 45 тысяч гостей посетили новый Театр имени Галиасгара Камала в Казани. Еще 17 тысяч человек следили за форумом онлайн. Более 400 спикеров из 23 стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию, Южную Африку и другие страны, приняли участие в дискуссиях. Мероприятие посетили мэры и главные архитекторы 39 городов стран БРИКС+.





«Казаныш» превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2023 году, когда Le Marché International des Professionnels de l’Immobilier в Каннах собрал 22,5 тысячи гостей. Другие значимые урбанфестивали, такие как AIA Conference on Architecture в Сан-Франциско (16 тысяч гостей), UIA San Paolo в Бразилии (15 тысяч) и AIA Conference on Architecture в Вашингтоне (более 10 тысяч), также привлекли значительное количество участников.





Форум «Казаныш», организованный Институтом развития города Казани при поддержке мэра Казани Ильсура Метшина и раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, является ежегодным событием. Тема фестиваля 2025 года — «Единство разнообразия».





В день открытия театр принял более 18 тысяч человек, а за все три дня его посетило более 45 тысяч.





Фото предоставлено организатором