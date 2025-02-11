РОСФОТО представило выставку классиков советской фотографии

В РОСФОТО открылась выставка, посвящённая классикам советской фотографии.



Экспозиция включает более 150 шедевров, созданных основателями и участниками московского фотоклуба «Новатор».





Работы фотографов, входивших в это объединение, не демонстрировались в таком объёме более полувека. Посетители смогут увидеть знаковые фотографии 1960–1990-х годов, среди которых произведения Александра Хлебникова, Василия Улитина, Георгия Сошальского, Бориса Игнатовича, Игоря Пальмина, Павла Ивченко, Юрия Лунькова и других мастеров.





Особое место в выставке занимают работы из личного архива Анатолия Болдина, который долгое время руководил «Новатором».





Все экспонаты — оригиналы того времени, многие из которых существуют в единственном экземпляре.





Фото:t.me/mincultrussia