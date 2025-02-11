В музее-заповеднике отреставрировали каминный гарнитур из кабинета Павла I

В музее-заповеднике «Павловск» завершилась реставрация каминного гарнитура из Нового кабинета императора Павла I, сообщает пресс-служба учреждения.



Гарнитур, состоящий из двух таганов и балюстрады, был создан французскими бронзовщиками в конце XVIII века и стал частью коллекции Михайловского замка, новой резиденции Павла I в Санкт-Петербурге.





После убийства Павла I в 1801 году его интерьеры начали расформировываться. По желанию императрицы Марии Федоровны большая часть бронзовых предметов из Михайловского замка была перевезена в Павловский дворец. Именно там каминный гарнитур был установлен в Новом кабинете Павла I.





Оба каминных гарнитура с балюстрадами сохранились до наших дней и дают представление о том, как оформлялись камины на рубеже XVIII–XIX веков. Один из них находится в Парадной спальне Павловского дворца, а второй — в Новом кабинете.





Во время Великой Отечественной войны таганы и балюстрады были эвакуированы вместе с другими ценными предметами коллекции. За более чем 200 лет они требовали внимания и реставрации. Художник-реставратор Владимир Балаков провел тщательную работу, очистив позолоченный бронзовый декор от загрязнений и воссоздав утраченную накладку на каминной балюстраде.





Посетители музея-заповедника могут вновь увидеть преображенный каминный гарнитур на его историческом месте — в Новом кабинете Павла I.









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