Актриса Екатерина Васильева опровергла информацию об ухудшении здоровья

Смотр пройдет в Омске с 10 по 14 марта.
Актриса сообщила, что с ней все хорошо.
На Новой сцене Мариинского театра состоятся три показа оперы «Царская невеста».
На эти цели будет выделено 40 миллионов рублей.
В своих публикациях музыкант не указывает информацию о том, что в России является иностранным агенто...
Смотр пройдет в Омске с 10 по 14 марта.
Актриса сообщила, что с ней все хорошо.
На Новой сцене Мариинского театра состоятся три показа оперы «Царская невеста».
На эти цели будет выделено 40 миллионов рублей.
В своих публикациях музыкант не указывает информацию о том, что в России является иностранным агенто...
Об этом говорилось на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с главой республики Олегом Ни...
Пианист выйдет на сцену Петербургской филармонии 11 февраля.
Певец извинился перед поклонниками за перенос мероприятия.
Актрисе было 80 лет.
Создатель фильма «Пророк. История Пушкина» объяснил, что коллеги помогают зрителю поймать «то ощущен...
Александринский театр представит новые постановки с 31 марта по 6 апреля.
В утвержденный план юбилейных мероприятий вошло свыше 30 событий.
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Художники призвали британский аукционный дом Christie's отменить продажу созданных с помощью искусст...
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Пресс-служба Малого драматического театра анонсировала открытие 15 февраля.
Ремонт пространства занял 3,5 месяца.
Борис Шейнин работал на Ялтинской конференции, которая открылась 80 лет назад, 4 февраля 1945 года.
Министр культуры России встретилась с гендиректором Государственного русского театра драмы имени Фаз...
11.02.2025