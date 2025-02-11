Актриса Екатерина Васильева опровергла информацию об ухудшении здоровья

11.02.2025

Актриса Екатерина Васильева опровергла информацию об ухудшении здоровья
Российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева рассказала о своем самочувствии.

Артистка опровергла информацию об экстренной медицинской помощи, оказанной ей. Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что актрисе потребовалась экстренная помощь врачей.

Актриса сообщила, что с ней все хорошо, передает ТАСС.

Екатерина Васильева дебютировала в кино с картин «Бумбараш», «Обыкновенное чудо». В 1993 году актриса ушла в Толгский монастырь, а в 1996 году вернулась к актерской карьере. В 2021 году актриса приняла монашеский постриг.


Фото: кадр видео