Чувашия вошла в число лидеров по реализации программы «Пушкинская карта»

Чувашская Республика демонстрирует лидирующие показатели по реализации программы «Пушкинская карта».



Об этом говорилось на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с главой республики Олегом Николаевым.



«За последние четыре года свыше 400 объектов в Чувашии получили поддержку по нацпроекту „Культура“. У нас очень позитивный опыт работы с региональным министерством. Мероприятия продолжаются в рамках нацпроекта „Семья“ — будем и дальше улучшать облик и содержательное наполнение учреждений культуры», — говорится в сообщении главы Минкультуры в Telegram.



Ольга Любимова сообщила, что в 2022 году в республике проводился конкурс драматургов на чувашском языке, на котором было представлено 15 пьес, в 2023 году прошел смотр композиторов.



Коллективы Чувашии были отмечены наградами на федеральном уровне.



«У региона лидирующие позиции по показателям программы „Пушкинская карта“. Большое спасибо коллегам, которые так неравнодушно относятся к своей работе. Желаю дальнейших успехов», — указано в сообщении министра.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova