Молодая студия Льва Додина в Петербурге откроется премьерой на тему Ромео и Джульетты

Малый драматический театр – Театр Европы объявил об открытии Молодой студии, в которой будут выступать студенты известного режиссера и педагога Льва Додина. Премьера нового творческого коллектива состоится 15 февраля с постановкой спектакля «Ромео и Джульетта во мгле», сообщила пресс-служба учреждения.





В пресс-релизе отметили, что данная работа исследует противостояние любви и зла, представляя собой миф о любви, которая на протяжении веков сталкивается с реальными угрозами. Лев Додин создал эту сценическую интерпретацию, опираясь на произведения таких авторов, как Уильям Шекспир, Питер Абрахамс, Виктор Астафьев, Ян Отченашек, Александр Солженицын и Элиф Шафак. В состав постановочной группы вошли сценограф Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов и граффити-артист Никита Касьяненко.





В спектакле примут участие 21 актер, все они являются студентами четвертого курса Школы-студии мастера при Российском государственном институте сценических искусств.





Лев Додин собрал свой курс в 2021 году после 14-летнего перерыва. Среди выпускников его предыдущего актерско-режиссерского курса, названного в честь спектакля «Жизнь и судьба», можно выделить таких известных артистов, как Елизавета Боярская, Данила Козловский и Дмитрий Волкострелов.









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