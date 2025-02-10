В Москве открылась новая сцена театра «Шалом»

Московский еврейский театр «Шалом» открыл двери своего нового пространства в здании бывшего Центра им. Мейерхольда, расположенном на Новослободской улице. В этом помещении разместились малый и большой залы с общей вместимостью около 400 человек, а также выставка, посвященная истории театра, сообщает корреспондент ТАСС.





Передача здания театру произошла в 2024 году по решению департамента культуры Москвы. Художественный руководитель театра Олег Липовецкий отметил , что ремонт занял 3,5 месяца. Залы нового пространства оборудовали современными звуковыми и световыми системами. Липовецкий выразил благодарность высококлассным техническим специалистам, которые продолжили работать в театре после его перехода из Центра им. Мейерхольда. Он также отметил значительный вклад Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина в организацию выставочного пространства.





Директор театра «Шалом» Андрей Соколов подчеркнул важность этого события для театра, отметив, что спустя 75 лет театр возвращается в центр города. Он охарактеризовал открытие как историческую веху не только для еврейского театра, но и для всей театральной сцены страны. Соколов поблагодарил партнеров театра за поддержку и финансовую помощь — около 250 миллионов рублей, выделенных на ремонт.





Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что с приходом новой команды театр достиг значительных успехов. Он рассказал о существующих ограничениях старого здания на Варшавском шоссе, где театральная сцена не превышает 150 мест. Несмотря на это, «Шалом» продолжает выпускать не менее семи премьер в год. С открытием нового пространства увеличилось количество мест и улучшились технические возможности театра.





Новое пространство стало связующим звеном между театром и его историей. На первом и втором этажах здания организована экспозиция, рассказывающая о становлении театра. Зрители могут ознакомиться с эскизами костюмов, декорациями и афишами, размещенными вдоль главной лестницы и на других этажах.









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