В Русском музее откроется выставка к 100-летию со дня рождения Петра Оссовского

12 февраля в зале № 82 корпуса Бенуа Русского музея стартует выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения известного художника Петра Павловича Оссовского. Посетители смогут ознакомиться с его творчеством, которое охватывает живопись и графику.





Оссовский, родившийся в 1925 году и ушедший из жизни в 2015-м, стал одним из основоположников «сурового стиля» в искусстве, получил звание народного художника СССР в 1989 году и стал лауреатом Государственной премии СССР в 1985-м. В 1995 году он вошел в состав Российской академии художеств как действительный член.





Творчество Оссовского занимает важное место в истории отечественного искусства. Его поколение внесло значительный вклад в послевоенное искусство СССР, отражая эстетику «сурового стиля» в своих работах. Критик Александр Каменский впервые использовал этот термин, комментируя одну из картин Оссовского, отмечая, что «суровый стиль» объединил художников с масштабными задачами и ярким личностным выражением.





Следуя учению своего наставника Сергея Герасимова, Оссовский всегда подчеркивал важность жизни русского народа. Его работы пронизаны глубоким чувством к Родине и неравнодушием к судьбам людей.





На выставке будут представлены произведения Оссовского, созданные в период с 1950-х до 2000-х годов, из коллекции Русского музея. Выставка продлится до 31 марта.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея