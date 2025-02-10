Музей Победы представит выставку «Защитники Отечества»

В Музее Победы откроется выставка «Защитники Отечества», передает пресс-служба учреждения.



Выставка посвящена Дню защитника Отечества и представляет собой фотолетопись, посвященную героям разных поколений. Проект представит образы защитников, которые мужественно сражались и продолжают сражаться за Родину.





В экспозицию войдут около 50 фотографий. На снимках запечатлены летчики, моряки, артиллеристы и пехотинцы. Фотоснимки сделаны в самые суровые моменты войны и в победном мае 1945 года.





Также на выставке будут представлены работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции. Среди них снимки Станислава Красильникова, Сергея Бобылева, Павла Лисицына и Константина Михальчевского.





Выставка будет открыта до 23 марта 2025 года.





В рамках открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны», который был организован Музеем Победы совместно с государственным фондом «Защитники Отечества».









Фото: пресс-служба Музея Победы