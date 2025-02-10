Звезды итальянской эстрады выступят на сцене Дома музыки в шоу «Я тебя люблю!»

В Доме Музыки состоится премьера проекта оркестра «Русская Филармония» — трибьют-шоу «Я тебя люблю!».





На сцену 22 февраля выйдут выдающиеся представители итальянской эстрады: певец Фабио Курто, дирижер Роберто Молинелли и специальный гость — певица Кларисса Вики.





«Я тебя люблю!» — один из самых известных хитов Адриано Челентано, который стал символом итальянской эстрады.





Фабио Курто — яркая звезда итальянской эстрады, участник престижного фестиваля Сан-Ремо. В 2015 году он завоевал победу в национальном конкурсе «The Voice of Italy», рассказали организаторы.





Кларисса Вики — итальянская певица и автор песен, лауреат престижных музыкальных конкурсов Италии и Европы. Артистка участвовала в мюзиклах и популярных телевизионных шоу.





Роберто Молинелли — выдающийся итальянский дирижер и композитор. В течение многих лет он был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Маэстро успешно сотрудничал с такими мировыми звездами, как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson и Prince.









Фото предоставлено организатором