В Челябинске представили уникальную картину с парадом Победы 1945 года

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске открылась выставка произведений, созданных детьми.





Экспозиция включает 203 произведения, посвященные в том числе 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из центральных экспонатов стала уникальная картина, выполненная в технике японского лоскутного шитья кинусайга и изображающая парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве.





Картина, созданная 13-летней школьницей Владиславой Дьяченко, представляет собой масштабное произведение, демонстрирующее парад войск Красной армии под руководством маршала Советского Союза Георгия Жукова. На полотне также изображены маршал Константин Рокоссовский, члены Политбюро ЦК КПСС и другие участники исторического события.





Выставка дополнена моделями танков, созданными детьми. Среди них выделяется Т-34-85 — самый массовый и лучший танк Великой Отечественной войны, производство которого осуществлялось в том числе в Челябинске. Все модели изготовлены из дерева с использованием техник резьбы и выжигания.





Помимо этого, на выставке представлены работы из керамики, текстиля и вышивки крестиком. Все экспонаты прошли строгий отбор, чтобы продемонстрировать разнообразие творческих подходов и техник декоративно-прикладного искусства.





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