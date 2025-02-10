Федеральная программа «Мы — Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации стартует в 2025 году с гастролей Владимирского русского оркестра, передает пресс-служба Минкультуры России.





С 15 по 17 февраля оркестр выступит с концертной программой «Служить России. Наследники Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерты пройдут в городах воинской славы Ржев, Великие Луки и Смоленск.





Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подчеркнула, что главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана — познакомить жителей страны с творчеством национальных коллективов и театров.





«Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России», — отметила министр.





Владимирский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова представит концертную программу, включающую произведения, ставшие символами русской культуры. Среди них — «Калинка», «Смуглянка», «Соловьи» и «Катюша». Исполнят произведения солисты филармонии — заслуженный артист России Андрей Романов, лауреат всероссийских конкурсов Кирилл Еропов, а также вокалисты из городов гастрольного тура.









Фото: пресс-служба Минкультуры России