В Минкультуры обсудили укрепление культурных связей с Пакистаном

В Министерстве культуры Российской Федерации состоялась встреча заместителя министра культуры Андрея Малышева с послом Исламской Республики Пакистан в России Мухаммадом Халидом Джамали.





В ходе переговоров стороны обсудили перспективы укрепления культурных связей между Россией и Пакистаном, сообщает пресс-служба ведомства.





Малышев подчеркнул, что обе страны обладают богатым культурным наследием и значительным потенциалом для развития гуманитарного сотрудничества. В результате переговоров был согласован и подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры России и Управлением национального наследия и культуры Пакистана. Документ направлен на улучшение нормативно-правовой базы взаимодействия и активизацию двустороннего диалога.





Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества между музеями. В частности, обсуждалось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным музеем искусства народов Востока и музеем «Таксила» в Пакистане.





Также были рассмотрены перспективы сотрудничества в области кинематографа. Российская сторона пригласила пакистанских партнеров присоединиться к Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии.





Кроме того, обсуждались возможности взаимодействия в сфере исполнительских искусств, творческого образования и укрепления контактов между культурными учреждениями двух стран.





В завершение встречи Малышев пригласил представителей Пакистана принять участие в ряде международных культурных мероприятий, таких как XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и Международный детский культурный форум.









Фото: пресс-служба Минкультуры России