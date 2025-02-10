В проекте «Культурный марафон» приняли участие около полумиллиона человек

В России завершился «Культурный марафон».





Образовательный проект, организованный Яндексом, Минкультуры и Минпросвещения, стартовал в начале лета 2024 года и завершился финальным интерактивным тестом в декабре.





За время марафона его участниками стали 493 тысячи человек. Наибольшее количество участников было зафиксировано в Ставропольском крае, Белгородской и Московской областях.





Проект был посвящен русской классической культуре. Участники могли по-новому взглянуть на известные произведения школьной программы и увидеть связь между классическим искусством и современными технологиями. Программа включала викторины, мастер-классы и творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству.





Старт марафона был приурочен ко дню рождения А.С. Пушкина.





«Мы все понимаем, что культурное развитие молодежи — это не просто задача, а важнейший аспект нашего общего будущего. Оно основывается на культурном коде, который мы должны передать следующим поколениям. В этом свете „Культурный марафон“ может стать той платформой, которая соединяет традиции и современные технологии, облегчая доступ к культурным ценностям и вдохновляя школьников на их изучение и осмысление», — отметил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.





В январе подвели итоги марафона. Все участники, успешно прошедшие финальный тест, получили грамоты.











