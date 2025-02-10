В Третьяковской галерее пройдет кинофестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино»

С 13 по 23 февраля 2025 года в конференц-зале Инженерного корпуса Третьяковской галереи состоится кинофестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино».





Программа фестиваля, разработанная специалистами Третьяковской галереи, включает фильмы, отражающие историю и современное состояние кинематографа.





Фестиваль разделен на две части: «Кино как искусство» и «Искусство в кино». Первая часть посвящена размышлениям о сущности кино и его эволюции. В программе представлены как классические, так и современные картины. Зрители смогут увидеть фильмы Дзиги Вертова, Федерико Феллини, Ильи Авербаха, Мишеля Гондри и других режиссеров.





Фильмы «Человек с киноаппаратом» и «Поцелуй Мэри Пикфорд» Сергея Комарова будут сопровождаться музыкой тапера. Вторая часть программы посвящена биографиям выдающихся художников, таких как Франсиско Гойя, Василий Кандинский и Сальвадор Дали. В программе представлены как традиционные советские фильмы, такие как «Василий Суриков» Анатолия Рыбакова и «Гойя, или Тяжкий путь познания» Конрада Вольфа, так и современные работы, в том числе «Мастер и его муза» Дитера Бернера и «Кандинский и его муза» Маркуса Розенмюллера.





Особое внимание уделено анимационному фильму «Ван Гог. С любовью, Винсент» Дороты Кобелы и Хью Уэлшмана, а также абсурдистскому взгляду Кантена Дупьё на жизнь и творчество Сальвадора Дали в фильме «Даааааали!». Все кинопоказы будут бесплатными для посетителей. Перед сеансами выступят киноведы и искусствоведы.





После завершения показов в Москве фестиваль продолжится в других городах России. Зрители смогут ознакомиться с кинопрограммой в Череповце (к/т «Комсомолец» и «Пивзавод»), Костомукше (Центр культурного развития «Среда»), Оленегорске (Центр культуры и досуга «Полярная звезда»), а также в филиалах Третьяковской галереи в Самаре, Владивостоке и Калининграде.









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